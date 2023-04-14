Вест Хэм играет вничью, разгром Фиорентины,: видео голов и результаты1/4 финала Лиги конференций

Один из фаворитов турнира был близок к поражению в Бельгии, но смог отстоять ничью. В свою очередь представитель Италии не имел проблем в Познани. Рассказываем о всех четвертьфынальных матчах Лиги конференций.

13 апреля наступило время матчей 1/4 финала Лиги конференций. Это всего второй розыгрыш турнира, в прошлом году победителем стала итальянская Рома, пишет 24 канал.

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В этом сезоне римляне играют в Лиге Европы. Одним из фаворитов ЛК стал английский Вест Хэм, который в АПЛ борется за выживание. Команда Дэвида Моеса в 1/4 финала попала на Гент.

Первый поединок в Бельгии прошел под диктовку хозяев, нанесших более 20 ударов в творение. Правда, первыми отличились лондонцы благодаря Ингзу. Гент ответил в начале второго тайма точным ударом Куйперса, но победу вырвать не смог.

Видеообзор матча Гент – Вест Хэм:

Другой фаворит турнира Фиорентина уверенно разобралась на выезде с Лехом. Подопечные Итальяно забили четыре мяча еще до середины второго тайма, пропустив один. Этим "фиалки" де-факто решили судьбу путевки в полуфинал.

Видеообзор матча Лех – Фиорентина:

А вот в других парах еще есть интрига. Базель смог дома остановить Ниццу. Команда, которая интересовалась Луческу, пропустила первой, но смогла даже выйти вперед еще до перерва. Впрочем гол швейцарцев в середине второго тайма оставляет вопрос прохода дальше открытым.

Видеообзор матча Базель – Ницца:

В свою очередь обидчик Днепра-1 голландский АЗ из Алкмаара ничего не смог противопоставить на выезде Андерлехту. Бельгийцы забили по голу в каждом из таймов и дали сопернику нанести лишь один удар в створ за всю игру.

Видеообзор матча Андерлехт – АЗ Алкмаар:

Все матчи 1/4 финала Лиги конференций:

Гент – Вест Хэм 1:1 (Куйперс, 57 – Ингз, 45+3)

(Куйперс, 57 – Ингз, 45+3) Андерлехт – АЗ 2:0 (Мурильо, 22, Ашимеру, 70)

(Мурильо, 22, Ашимеру, 70) Базель – Ницца 2:2 (Амдуни, 26, 71 – Моффи, 38, 45+1)

(Амдуни, 26, 71 – Моффи, 38, 45+1) Лех – Фиорентина 1:4 (Велде, 20 – Артур, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Иконе, 63)

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Ответные матчи пройдут через неделю, 20 апреля. В полуфинале Фиорентина или Лех сыграют против Базеля или Ниццы. В свою очередь, Гент или Вест Хэм будут противостоять Андерлехту или АЗ. Финал турнира пройдет 7 июня в Праге.