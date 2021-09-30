Лига конференций: видео голов и результаты матчей 30 сентября

30 сентября 2021 , 23:36
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В четверг, 30 сентября, состоялся второй тур группового этапа Лиги конференций. Результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт 24.

Заря – Рома 0:3

Голы: Эль-Щаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68 

Примечательно Лига Европы: результаты матчей и видео голов 30 сентября

ЦСКА София – Буде/Глимт 0:0

Гент – Анортосис 2:0

Голы: Корреа, 28 (авт), Кумс, 81

ЧФР Клуж – Раннерс 1:1

Голы: Петрила, 68 – Камара, 41

Партизан – Флора 2:0

Голы: Маркович, 20, 42

ЛАСК – Маккаби (Тель-Авив) 1:1

Голы: Хорват, 10 – Шамир, 88

Алашкерт – ХИК 2:4

Голы: Эмбало, 24, Глишич, 90+3 – Рику Риски, 8, Валенчич, 57, Роопе Риски, 63, Олусанья, 90+4
Удаление: Григориян, 36 (Алашкерт)

АЗ Алкмар – Яблонец 1:0

Гол: Гудмундссон, 53

Автор: Ігор Саджениця