Лига конференций: видео голов и результаты матчей 30 сентября
30 сентября 2021 , 23:36Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 30 сентября, состоялся второй тур группового этапа Лиги конференций. Результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт 24.
Заря – Рома 0:3
Голы: Эль-Щаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68
Примечательно Лига Европы: результаты матчей и видео голов 30 сентября
ЦСКА София – Буде/Глимт 0:0
Гент – Анортосис 2:0
Голы: Корреа, 28 (авт), Кумс, 81
ЧФР Клуж – Раннерс 1:1
Голы: Петрила, 68 – Камара, 41
Партизан – Флора 2:0
Голы: Маркович, 20, 42
ЛАСК – Маккаби (Тель-Авив) 1:1
Голы: Хорват, 10 – Шамир, 88
Алашкерт – ХИК 2:4
Голы: Эмбало, 24, Глишич, 90+3 – Рику Риски, 8, Валенчич, 57, Роопе Риски, 63, Олусанья, 90+4
Удаление: Григориян, 36 (Алашкерт)
АЗ Алкмар – Яблонец 1:0
Гол: Гудмундссон, 53