Зоря – Рома 0:3

Голи: Ель-Щаараві, 7, Смоллінг, 66, Абрахам, 68

Варте уваги Ліга Європи: результати матчів та відео голів 30 вересня

ЦСКА Софія – Буде/Глімт 0:0

Гент – Анортосіс 2:0

Голи: Корреа, 28 (авт), Кумс, 81

ЧФР Клуж – Раннерс 1:1

Голи: Петріла, 68 – Камара, 41

Партизан – Флора 2:0

Голи: Маркович, 20, 42

ЛАСК – Маккабі (Тель-Авів) 1:1

Голи: Хорват, 10 – Шамір, 88

Алашкерт – ХІК 2:4

Голи: Ембало, 24, Глішич, 90+3 – Ріку Ріскі, 8, Валенчич, 57, Роопе Ріскі, 63, Олусанья, 90+4
Вилучення: Григоріян, 36 (Алашкерт)

АЗ Алкмар – Яблонець 1:0

Гол: Гудмундссон, 53