Лига Европы: результаты матчей и видео голов 30 сентября

30 сентября 2021 , 23:02
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Источник:

24 канал

В четверг, 30 сентября, состоялся второй тур на групповом этапе Лиги Европы. Результаты матчей – в обзоре Спорт 24.

Штурм – ПСВ 1:4

Голы: Станкович, 55 – Сангаре, 32, Захави, 51, Макс, 74, Вертессен, 78
Удаление: Сангаре, 89

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Фенербахче – Олимпиакос 0:3

Голы: Соареш, 6, Масурас, 63, 68

Спарта – Рейнджерс 1:0

Гол: Ганцко, 29
Удаление: Камара, 74 (Рейнджерс)

Реал Сосьедад – Монако 1: 1

Голы: Мерино, 53 – Дисаси, 16

Наполи – Спартак 2:3

Голы: Эльмас, 1, Осимхен, 90+4 – Промес, 55, 90, Игнатов, 80
Удаление: Руй, 29 – Кофрие, 82

Лион – Брондбю 3:0

Голы: Экамби, 64, 71, Ауар, 86

Легия – Лестер 1:0

Гол: Эмрели, 31

Антверпен – Айнтрахт 0:1

Гол: Пасиенсия, 90+1

Автор: Ігор Саджениця