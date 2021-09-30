Лига Европы: результаты матчей и видео голов 30 сентября
30 сентября 2021 , 23:02Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 30 сентября, состоялся второй тур на групповом этапе Лиги Европы. Результаты матчей – в обзоре Спорт 24.
Штурм – ПСВ 1:4
Голы: Станкович, 55 – Сангаре, 32, Захави, 51, Макс, 74, Вертессен, 78
Удаление: Сангаре, 89
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Фенербахче – Олимпиакос 0:3
Голы: Соареш, 6, Масурас, 63, 68
Спарта – Рейнджерс 1:0
Гол: Ганцко, 29
Удаление: Камара, 74 (Рейнджерс)
Реал Сосьедад – Монако 1: 1
Голы: Мерино, 53 – Дисаси, 16
Наполи – Спартак 2:3
Голы: Эльмас, 1, Осимхен, 90+4 – Промес, 55, 90, Игнатов, 80
Удаление: Руй, 29 – Кофрие, 82
Лион – Брондбю 3:0
Голы: Экамби, 64, 71, Ауар, 86
Легия – Лестер 1:0
Гол: Эмрели, 31
Антверпен – Айнтрахт 0:1
Гол: Пасиенсия, 90+1