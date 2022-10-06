Очередной прорыв Голанда и новый рекорд Месси: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
В среду, 5 октября, было сыграно 8 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Мы подобрали для вас самое главное по итогам поединков.
5 октября Реал принимал донецкий "Шахтер". Однако "горнякам" совсем чуть-чуть не хватило до мировой, а то и победы, пишет 24 канал.
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Видеообзоры всех матчей 5 октября
Примечательно, что РБ Лейпциг на домашнем поле победил шотландский Селтик (3:1).
После победы над Лейпцигом, ничьей с Селтиком и поражения Реала донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте. Лидирует в группе Реал с 9 очками. РБ Лейпциг набрал первые три очка и поднялся на третье место, а Селтик с одним очком – последний.
Группа E
Зальцбург (Австрия) – Динамо (Загреб, Хорватия) 1:0
Гол: Окафор, 71 (пен)
Видеообзор матча
Челси (Англия) – Милан (Италия) 3:0
Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62
Видеообзор матча
Группа F
Лейпциг (Германия) – Селтик (Шотландия) 3:1
Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 – Жота, 47 (авт)
Видеообзор матча
Реал (Испания) – Шахтер (Украина) 2:1
Голы: Родриго, 13, Винисус, 28 – Зубков, 39
Видеообзор матча
Группа G
Севилья (Испания) – Боруссия Д (Германия) 1:4
Голы: Эн Несири, 51 – Геррейро, 6, Беллингем, 41, Адееми, 43, Брандт, 75
Видеообзор матча
Ман Сити (Англия) – Копенгаген (Дания) 5:0
Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (авт), Марез, 55 (пен), Альварес, 76
Видеообзор матча
Группа H
Бенфика (Португалия) – ПСЖ (Франция) 1:1
Голы: Данилу, 41 (авт) – Месси, 22
Видеообзор матча
Ювентус (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1
Голы: Рабио, 35, 83, Влахович, 50 - Давид, 75
Видеообзор матча