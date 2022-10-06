Очередной прорыв Голанда и новый рекорд Месси: видеообзоры матчей Лиги чемпионов

В среду, 5 октября, было сыграно 8 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Мы подобрали для вас самое главное по итогам поединков.

5 октября Реал принимал донецкий "Шахтер". Однако "горнякам" совсем чуть-чуть не хватило до мировой, а то и победы, пишет 24 канал.

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Видеообзоры всех матчей 5 октября

Примечательно, что РБ Лейпциг на домашнем поле победил шотландский Селтик (3:1).

После победы над Лейпцигом, ничьей с Селтиком и поражения Реала донецкий клуб имеет четыре очка и находится на втором месте. Лидирует в группе Реал с 9 очками. РБ Лейпциг набрал первые три очка и поднялся на третье место, а Селтик с одним очком – последний.

Группа E

Зальцбург (Австрия) – Динамо (Загреб, Хорватия) 1:0

Гол: Окафор, 71 (пен)

Видеообзор матча

Челси (Англия) – Милан (Италия) 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Видеообзор матча

Группа F

Лейпциг (Германия) – Селтик (Шотландия) 3:1

Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 – Жота, 47 (авт)

Видеообзор матча

Реал (Испания) – Шахтер (Украина) 2:1

Голы: Родриго, 13, Винисус, 28 – Зубков, 39

Видеообзор матча

Группа G

Севилья (Испания) – Боруссия Д (Германия) 1:4

Голы: Эн Несири, 51 – Геррейро, 6, Беллингем, 41, Адееми, 43, Брандт, 75

Видеообзор матча

Ман Сити (Англия) – Копенгаген (Дания) 5:0

Голы: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (авт), Марез, 55 (пен), Альварес, 76

Видеообзор матча

Группа H

Бенфика (Португалия) – ПСЖ (Франция) 1:1

Голы: Данилу, 41 (авт) – Месси, 22

Видеообзор матча

Ювентус (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1

Голы: Рабио, 35, 83, Влахович, 50 - Давид, 75

Видеообзор матча