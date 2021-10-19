Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 19 октября

19 октября 2021 , 22:25
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Источник:

24 канал

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022 вернулся 19 октября матчами 3-го тура. Результаты всех поединков и видео голов – в материале Спорт 24.

Бешикташ – Спортинг 1:4

Голы: Ларин, 24 – Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (п), Паулинью, 89

Бешикташ – Спортинг видеообзор

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Брюгге – Манчестер Сити 1:5

Голы: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43 (п), 84, Уокер, 53, Палмер, 67

Брюгге – Манчестер Сити видеообзор

 

Автор: Михайло Гема