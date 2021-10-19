Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 19 октября
19 октября 2021 , 22:25Читати новину українською
Источник:24 канал
Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022 вернулся 19 октября матчами 3-го тура. Результаты всех поединков и видео голов – в материале Спорт 24.
Бешикташ – Спортинг 1:4
Голы: Ларин, 24 – Коутс, 15, 27, Сарабия, 44 (п), Паулинью, 89
Бешикташ – Спортинг видеообзор
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Брюгге – Манчестер Сити 1:5
Голы: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43 (п), 84, Уокер, 53, Палмер, 67
Брюгге – Манчестер Сити видеообзор