Когда украинские клубы сыграют в еврокубках: даты жеребьевки и матчей, потенциальные соперники

Украинские футбольные клубы примут участие в следующем сезоне сразу в трех международных турнирах - Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Украину на международной арене будут представлять пять клубов. Это благодаря тому, что наша ассоциация сумела занять 12 место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2021/2022.

Достойно внимания Кто сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024 и какие потенциальные соперники украинского клуба

Лига чемпионов

В этом турнире у Украины будет два представителя. Чемпион УПЛ донецкий Шахтер и серебряный призер первенства Днепр-1.

Шахтер

"Горняки" в следующем сезоне попали сразу в групповой этап Лиги чемпионов. Они стали одной из 26 команд, точно сыграющих в группе ЛЧ. Следовательно, им осталось дождаться конца квалификационного раунда, в котором и определятся все 32 участника группового этапа, чтобы получить соперника.

Жеребьевка – 31 августа, 1-й тур – 19/20 сентября.

Следует отметить, что в этом сезоне донецкая команда могла начинать свой путь в еврокубках гораздо раньше. Ведь чемпион Украины должен стартовать в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Но поскольку победителем Лиги чемпионов станет одна из команд, гарантировавшая себе попадание в турнир на следующий сезон через внутренний чемпионат, то вакантная путевка должна достаться чемпиону, чья ассоциация на 11-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. На этой позиции российский чемпионат, но тамошние клубы недопущены к международным соревнованиям. Это место и перешло чемпионату Украины, который был следующий в списке.

Днепр-1

Команда с Днепра впервые сыграет в Лиге чемпионов. Но начинает свой путь Днепр-1 со второго квалификационного раунда. Следовательно, на пути к групповому этапу Лиги чемпионов "спортклубовцам" предстоит преодолеть сразу трех соперников.

Жеребьевка – 21 июня, матчи – 25/26 июля и 1/2 августа.

Первыми потенциальными соперниками Днепр-1 стали швейцарский Серветт или греческий Панатинаикос. Именно против одной из двух команд Днепр-1 и начнет свой путь в группу Лиги чемпионов.

При этом существует вариант, что Днепр-1 может вообще остаться без участия в групповом этапе еврокубков в следующем сезоне. При отрицательном сценарии, если команда проиграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, то вылетит отсюда в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где на выход в групповой этап опять-таки предстоит преодолеть двух соперников. И если в первом же противостоянии терпит неудачу, то вылетит в плей-офф Лиги конференций, где тоже нужно будет проходить соперника для участия в групповом этапе (но на этот раз только одного). Так что если и в плей-офф Лиги конференций Днепр-1 окажется слабее своего соперника, то на этом еврокубковый поход команды закончится.

Лига Европы

После того как в УЕФА решили создать третий турнир, представительство Украины в Лиге Европы сократилось до одного клуба. В сезоне 2023/2024 там сыграет луганская Заря.

Заря

Луганский клуб стартует в плей-офф квалификации Лиги Европы. Для прохождения в групповой этап команде следует преодолевать только одного соперника.

Жеребьевка – 7 августа, матчи – 24 и 31 августа.

Если Заря уступит плей-офф квалификации ЛЕ, то сразу попадет в групповой этап Лиги конференций. Так что, в отличие от Днепр-1, Заря по меньшей мере гарантировала себе участие в групповом этапе еврокубков на следующий сезон.

Лига конференций

В этом турнире в квалификации стартуют сразу два украинских клуба – киевское Динамо и полтавская Ворскла. В случае вылета на любом этапе квалификации участие команды в еврокубках в этом сезоне заканчивается.

Динамо

Киевский клуб впервые в своей истории сыграет в Лиге конференций. Правда стартует в этом турнире в третьем раунде квалификации. Для попадания в групповой этап турнира придется преодолеть двух соперников.

Ворскла

Жеребьевка – 24 июля, матчи – 10 и 17 августа.

Ворскла в последнем туре УПЛ сумела добыть в борьбе место в еврокубках, обыграв Шахтер. Финишировав пятой, полтавская команда отправилась во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Поэтому у нее три соперника на пути к групповому этапу.

Жеребьевка – 21 июня, матчи – 27 июля и 3 августа.