Шахтер определился с домашней ареной для выступлений в Лиге чемпионов

Из-за войны в Украине всем украинские клубы вынуждены проводить домашние матчи в еврокубках за рубежом. Исключением не стал Шахтер, представляющий страну в групповом раунде Лиги чемпионов.

Поляки будут иметь привилегии

Донецкий клуб наконец-то определился со стадионом, который станет временным прибежищем для команды для домашних игр Лиги чемпионов. Шахтер будет базироваться в Варшаве.

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Родная арена польской Легии "Стадион Войска Польского" станет домашней для "горняков" в еврокубках. Дончане искренне благодарны полякам за протянутую руку помощи.

Интересно, что с 24 февраля фонд польского клуба Legia Foundation активно помогает пострадавшим от войны украинцам. Пять процентов от продаж билетов на домашние матчи Шахтера в еврокубках пойдут на пересчет фонда Легии.

Продажа билетов на поединки стартует после жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, которая состоится 25 августа.

Фанаты Легии, которые купят сезонный абонемент своей любимой команды, будут иметь уникальную возможность первыми приобрести билеты на поединки "горняков" в Лиге чемпионов.

Что известно о временной домашней арене Шахтера

"Стадион Войска Польского" был открыт в 1930 году товарищеским матчем против Легии и испанской Европой (Барселоной). Этот символический поединок закончился мировой 1:1.

В 2010 году стадион был реконструирован.

Трибуны арены вмещают около 30 тысяч фанатов.

Шахтер готовится к новому сезону в Нидерландах под руководством нового наставника Игоря Йовичевича. Хорвата презентовали только 14 июля. В составе "горняков" ни одного легионера.