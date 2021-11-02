Лиги чемпионов: результаты матчей и видео голов 2 ноября
2 ноября 2021 , 21:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 2 ноября, стартовал четвертый тур Лиги чемпионов. Результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт 24.
Мальме – Челси 0:1
Гол: Зиеш, 56
Челси одержало третью победу в четырех матчах. Мальме проиграло во всех четырех играх, не забив ни одного гола, пропустив сразу 12 раз.
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Вольфсбург – Зальцбург 2:1
Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 – Вобер, 30
Домашняя победа Вольфсбурга позволила волкам временно выйти на второе место. Зальцбург, несмотря на поражение, остался на первом месте.