Лидеру сборной Украины Малиновскому нужна операция

У атакующего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского серьезные проблемы со здоровьем. Футболиста беспокоят проблемы с грыжей живота.

У Малиновский проблемы со здоровьем

Руслан Малиновский решил не ложиться на операционный стол к чемпионату Европы-2020. Все ради того, чтобы помочь команде Андрея Шевченко. Сразу после турнира лидер сборной Украины займется собственным здоровьем.

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Сейчас футболист находится в расположении украинской сборной. Подопечные Шевченко в Харькове проводят подготовку к чемпионату Европы. Малиновский отсутствовал в первой контрольной игре команды против Бахрейна (1:1). Сборная должна провести еще две товарищеские встречи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко,

– рассказал полузащитник.

Сезон-2020/2021 стал одним из лучших в карьере. Футболист сыграл в футболке Аталанты в Серии А сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Хотя специализированный портал Transfermarkt добавил в актив футболиста голевую передачу в матче с Беневенто. Ее официальный сайт Серии А не включил. Но и без того Руслан стал лучшим ассистентом итальянского чемпионата. Руслан привел клуб из Бергамо к серебряным наградам.

Руслан стал самым дорогим игроком в составе сборной Украины, который сыграет на Евро. Его стоимость составила аж 30 миллионов евро. Хотя месяц назад его цена была всего 21 миллион евро.