Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли дисквалифицирован на один матч чемпионата Англии за свою шутку о коронавирусе. Футболист сразу извинился за неудачный юмор.

Кроме отстранения от футбола игрока ожидает штраф в размере 50 тысяч фунтов. Теперь он обязан пройти индивидуальный образовательный курс, сообщает ВВС.

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Неудачная шутка от Алли

В феврале Алли разместил видео в социальной сети, в котором пошутил, что человек азиатской внешности, который находился тогда рядом с ним, может быть болен коронавирусом.

После этого игрок перевел камеру на бутылочку с антисептиком для рук, сопроводив видео подписью: "Этому вирусу нужно быть быстрым, чтобы достать меня".

Футбольная ассоциация Англии рассмотрела этот инцидент и решила наказать футболиста за оскорбление.

Хавбек пропустит матч 30 тура чемпионата Англии против МЮ.

Возобновление АПЛ

Возобновление матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) состоится 17 июня.

"Астон Вилла" 17 июня встретится с "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Сити" Александра Зинченко с "Арсеналом".

Оба матча были перенесены в рамках 28 тура АПЛ. Когда эти матчи будут сыграны, то всем командам останется провести по 10 матчей

30-й тур начнется 20 июня и пройдет в течение выходных.