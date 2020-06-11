Лидера английского футбольного гранда дисквалифицировали за неудачную шутку о коронавирусе
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли дисквалифицирован на один матч чемпионата Англии за свою шутку о коронавирусе. Футболист сразу извинился за неудачный юмор.
Кроме отстранения от футбола игрока ожидает штраф в размере 50 тысяч фунтов. Теперь он обязан пройти индивидуальный образовательный курс, сообщает ВВС.
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Неудачная шутка от Алли
В феврале Алли разместил видео в социальной сети, в котором пошутил, что человек азиатской внешности, который находился тогда рядом с ним, может быть болен коронавирусом.
После этого игрок перевел камеру на бутылочку с антисептиком для рук, сопроводив видео подписью: "Этому вирусу нужно быть быстрым, чтобы достать меня".
Футбольная ассоциация Англии рассмотрела этот инцидент и решила наказать футболиста за оскорбление.
Хавбек пропустит матч 30 тура чемпионата Англии против МЮ.
Возобновление АПЛ
Возобновление матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) состоится 17 июня.
"Астон Вилла" 17 июня встретится с "Шеффилд Юнайтед", а "Манчестер Сити" Александра Зинченко с "Арсеналом".
Оба матча были перенесены в рамках 28 тура АПЛ. Когда эти матчи будут сыграны, то всем командам останется провести по 10 матчей
30-й тур начнется 20 июня и пройдет в течение выходных.