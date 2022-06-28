Ванат роскошно унизил россиян

Свой заключительный матч квалификации чемпионата Европы сборная Украины сыграла в Армении. Во время матча один из болельщиков устроил позорную провокацию, связанную с Россией.

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На 30-й минуте первого тайма он начал скандировать "Россия! Россия!", эти возгласы попали в кадр трансляции.

Комментатор Виктор Вацко рассказал о случае с участием форварда Динамо и молодежной сборной Украины Владислава Ваната.

После этого матча молодежная команда возвращалась домой. Гейт, к которому подходил самолет сборной Украины в аэропорту, находился рядом с гейтами на рейсы в Сочи, Москву. В зале ожидания сидели пассажиры, ожидавшие рейсы туда.

"У лаптеногих есть такая фишка, особенно у колхозных лаптеногих. Они одеваются в какую-то хе*ню с символикой своей страны. То футболки в цветах дешевой зубной пасты, то курицу двуглавую на футболочках одеют. Собственно, там такие летели. Рядом магазинчик с сувенирной продукцией, в том числе российскими флагами.

Форвард киевского Динамо Влад Ванат зашел в этот магазинчик и скупил все флажки России. Вышел с охапкой флажков, подошел к мусорнику и на глазах всех этих пассажиров двух рейсов открыл свалку и туда эти флажки выбросил. Как думаете, сколько граждан курятника сказали ему хоть одно слово?", – рассказал Вацко.

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