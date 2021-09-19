Лидер Динамо рискует пропустить матч за Суперкубок Украины

19 сентября 2021 , 10:55
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Источник:

Meta-ratings.com.ua

Киевское Динамо 22 сентября сыграет против Шахтера в Суперкубке Украины. Киевляне могут потерять перед важной игрой Николая Шапаренко.

Кадровые проблемы Динамо

Николай Шапаренко почувствовал дискомфорт в ноге после матча группового раунда Лиги чемпионов с Бенфикой (0:0). 22-летний центральный полузащитник из-за повреждения не принял участие в игре УПЛ против Александрии, в которой Динамо едва обыграло соперника (1:0).

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Клубные врачи сделают все от себя возможное, чтобы восстановить Шапаренко до Суперкубка Украины против Шахтера. Поединок с "горняками" состоится уже 22 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Сейчас участие лидера "бело-синих" в следующем поединке под вопросом.

Напомним, что игра за Суперкубок Украины всегда происходит перед стартом сезона УПЛ. Однако на этот раз по просьбе динамовцев была перенесена. Все из-за того, что многие игроки Динамо в это время были в расположении сборной Украины, которая выступала на Евро-2020.

  • В сезоне-2021/2022 Шапаренко сыграл за чемпиона УПЛ 7 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
  • Отметим, что Николай мог принести победу динамовцам в первом матче группы Лиги чемпионов против Бенфики. Но его гол не был засчитан из-за офсайда.
Автор: Софія Кулай