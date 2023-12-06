Эмоции, которые нужно видеть: лицо Зинченко завирусилось в сети после игры с Лутон Таун
Вчера состоялся матч 15 тура АПЛ между командами Лутон Таун и Арсенал. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу "канониров".
Арсенал одержал победу на 90+7-й минуте матча благодаря голу Деклана Райса. 24 Канал.
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Эмоции украинца после победы
Украинский защитник Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Александр отдал предотраслевую передачу во время последнего забитого мяча.
После завершения встречи объективы камер зафиксировали эмоции украинца.
Лицо Зинченко сразу же завирусилось в социальных сетях, а некоторые спортивные паблики подписали публикацию:
"Зинченко – каждый фанат Арсенала сейчас".
После этого матча Арсенал, имея в активе 36 очков, закрепился на первом месте в АПЛ – команда Зинченко на 5 баллов опережает Ливерпуль, имеющего игру в запасе. Лутон занимает 17 позицию, он имеет 9 пунктов.
В следующем туре Арсенал 9 декабря на выезде сыграет с Астон Виллой. Днем позже Лутон будет принимать "Манчестер Сити".