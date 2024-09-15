Фартовый джокер Вернидуба: Кривбасс на последних минутах вырвал победу у Левого Берега

Дебютант УПЛ киевский Левый Берег впервые встречался с бронзовым призером прошлого чемпионата. Судьбу поединка решила замена, которую провел главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб.

Левый Берег – Кривбасс 0:1

Гол: Задерака, 81

Столичная команда оправилась после стартовых неудач в элитном дивизионе. Подопечные Виталия Первака одержали две подряд победы и надеялись продолжить приятную серию в матче с амбициозным Кривбассом, пишет 24 Канал.

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Тренерское чутье не подвело Вернидуба

Более опытные гости с первых минут захватили инициативу. "Аистам" пришлось действовать вторым номером, надеясь на быстрые контратаки. Однако до реальных угроз в первом тайме дело не дошло. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

После перерыва сценарий поединка не изменился. Тренеры обеих команд провели замены, надеясь добыть положительный результат.

Более фартовым оказался Юрий Вернидуб, который на 73-й минуте выпустил Максима Задераку. А уже через восемь минут быстроногий вингер ворвался в штрафную и пробил мимо озадаченного Механива.

Этот гол принес победу Кривбассу в матче с Левым Берегом 1:0.

Видеообзор матча Левый Берег – Кривбасс