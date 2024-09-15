Лівий Берег – Кривбас 0:1
Гол: Задерака, 81
Столична команда оговталася після стартових невдач в елітному дивізіоні. Підопічні Віталія Первака здобули дві поспіль перемоги та сподівалися продовжити приємну серію в матчі з амбітним Кривбасом, пише 24 Канал.
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Тренерське чуття не підвело Вернидуба
Досвідченіші гості з перших хвилин захопили ініціативу. "Лелекам" довелося діяти другим номером, сподіваючись на швидкі контратаки. Проте до реальних загроз у першому таймі справа не дійшла. На перерву команди пішли з нулями на табло.
Після перерви сценарій поєдинку не змінився. Тренери обох команд провели заміни, сподіваючись здобути позитивний результат.
Фартовішим виявився Юрій Вернидуб, який на 73-й хвилині випустив Максима Задераку. А вже за вісім хвилин прудконогий вінгер увірвався до штрафного майданчику та пробив повз спантеличеного Механів.
Цей гол приніс перемогу Кривбасу в матчі з Лівим Берегом 1:0.
Відеоогляд матчу Лівий Берег – Кривбас
- Київська команда опустилася з 10 на 11 місце в турнірній таблиці. В активі Лівого Берега 6 очок у 6 матчах.
- Кривбас піднявся на три сходинки, опинившись на 5 місці. Команда Вернидуба заробила 10 балів у 5 матчах.