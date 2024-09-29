Левый Берег – Динамо 0:3

Голы: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинский, 90+1

Удаление: Самар, 80

Динамо успешно выступает в новом сезоне чемпионата Украины, имея в своем активе 16 очков – 5 побед и 1 ничья. Левый Берег подходил к этому матчу в роли аутсайдера, ведь "аисты" только в этом году дебютировали в элитном дивизионе страны, сообщает 24 канал.

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Первое столичное дерби между Левым Берегом и Динамо

Подопечные Александра Шовковского начали матч сразу с нашествия на ворота Левого Берега. На 8-й минуте матча центрбек Тарас Михавко отметился дебютным голом в футболке "бело-синих".

Динамовцы продолжали держать "аистов" у своих ворот и контролировать мяч. На 19-й минуте матча лидер киевлян Андрей Ярмоленко удвоил преимущество команды, но гол был отменен после проверки VAR из-за офсайда ветерана "бело-синих".

Под конец тайма Левый Берег пытался "показать зубы", но подопечные Шовковского жестко действовали против футболистов "зелено-желтой" команды. В итоге игроки ушли на перерыв при счете 0:1 в пользу Динамо.

Вторая половина игры началась также под диктовку "бело-синих", которые сразу пошли атаковать ворота "аистов". "Левобережцы" ответили на этот рывок киевлян ударом головой Галаса, но Бущан легко забрал мяч в руки.

На 53-й минуте матча от пропущенного мяча Левый Берег спасла перекладина после дальнего удара от Буяльского. Подопечные СаШо продолжили атаковать, на 62-й минуте после ошибки Механива Владимир Бражко удвоил преимущество своей команды.

"Левобережцы" пытался отыграться, но "бело-синие" полностью контролировали игру и не оставляли шансов "зелено-желтым". На 80-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве, главный рефери матча удалил Валерия Самара.

На последних минутах матча Валентин Рубчинский впервые забил в составе киевлян и добил "аистов". В итоге уверенная победа Динамо в первом столичном дерби против Левого Берега.

Видеообзор матча Левый Берег – Динамо: