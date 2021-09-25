В Левандовского прервалась голевая серия перед Динамо, но Бавария все равно выиграла: видео

Мюнхенская Бавария продолжила победную серию до 8 матчей. В пятницу, 24 сентября, мюнхенцы победили Гройтер Фюрт в 6 туре Бундеслиги.

Гройтер Фюрт – Бавария 1:3

Голы: Иттен, 88 – Мюллер, 10, Киммих, 31, Гризбек, 68 (авт.)

Удаление: Павар, 48 (Бавария)

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Бавария привычно для себя мощно начала поединок и уже на 10 минуте игры была впереди. Томас Мюллер нанес бильярдный удар в нижний угол и мяч от стойки оказался в воротах.

Чемпионы Германии удвоили преимущество в середине первого тайма. Партнеры вывели на ударную позицию Йозуа Киммиха, который красивым ударом покатил мяч в угол.

После перерыва Баварию подвел Бенжамен Павар. Защитник совершил непринужденный фол, чем сорвал острую атаку Гройтера Фюрта. Арбитр удалил защитника Баварии.

Несмотря на это мюнхенцы довели преимущество до трех голов. После навеса в штрафную в собственных воротах расписался Гризбек.

Хозяева все же не покинули поле без гола престижа. В конце матча в воротах Мануэля Нойера оставил автограф Иттен.

Бавария получила уже 5 подряд победу в Бундеслиге и единолично возглавляет турнирную таблицу.

Гройтер Фюрт – Бавария видеообзор

Конец серии Левандовского

Нападающий Баварии Роберт Левандовский не смог забить Гройтер Фюрту. Таким образом, у польского форварда прервалась голевая серия, которая составила 19 матчей, из которых 15 – в Бундеслиге.

Последний раз Левандовский ушел с поля без забитого мяча 11 февраля 2020 года. В течение следующих семи месяцев он всегда забивал в матчах за Баварию.

Следующий матч Бавария сыграет 29 сентября против киевского Динамо в Лиге чемпионов.