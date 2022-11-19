Жест был в сторону запасных, а не судьи: Левандовский подал апелляцию на свою дисквалификацию

Роберт Левандовски не сможет помочь Барселоне в последнем матче 2022 года. Польский нападающий получил дисквалификацию за красную карточку в поединке против Осасуны.

Польский форвард уже к 31-й минуте заработал две желтые карточки, которые превратились в изъятие. Идя с поля, Левандовский дважды приложил палец к носу, а затем указав им на арбитра. Этот жест расценивают как пренебрежение.

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Левандовский: Безусловно, моя дисквалификация слишком длинная

Роберту дали за это три матча дисквалификации. Один он уже отбыл. Польский форвард принялся комментировать свое поведение. По словам Левандовского, он не хотел обидеть арбитра, делал этот жест в сторону скамейки запасных.

Потому подал апелляцию на свою дисквалификацию.

Безусловно, моя дисквалификация слишком длинная. Мой жест был адресован не рефери, а скамье запасных. Я надеюсь, что апелляция принесет результат,

– сказал Левандовский.

На футбольное поле в официальном матче Левандовский сможет вернуться 14 января 2023 года. Ведь в чемпионатах наступил большой перерыв, вызванный чемпионатом мира-2022, который продлится до конца 18 декабря.

В 2022 году Барселона сыграет только один поединок против Эспаньола (31 декабря). Роберт также пропустит матчи против мадридского Атлетико (8 декабря) и Бетиса (12 декабря).

В сезоне-2022/2023 Левандовский отыграл в футболке каталонского клуба 19 матчей, в которых наколотил 18 голов и сделал 4 ассиста. Роберт перешел в Барселону из мюнхенской Баварии летом 2022 года.

Левандовский сконцентрирован на матчах сборной. Уже 22 ноября Польша начнет свой путь в групповом раунде Мундиаля. Первая встреча против Мексики.

26 ноября поляки сыграют против Саудовской Аравии, а уже 30 ноября – против Аргентины.