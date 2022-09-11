Новый "Король Каталонии" после Месси: Левандовский – автор голевого рекорда Ла Лиги

Польский нападающий продолжает забивать после перехода в Барселону. За каталонский клуб Роберт Левандовский оформил уже 9 голов в 6 матчах.

Невероятное голевое чутье новичка Барселоны

10 сентября Барселона разгромила на выезде Кадис – 0:4. Роберт Левандовский стал автором второго гола каталонцев в поединке. В матче был неприятный инцидент с участием одного из болельщиков, у которого остановилось сердце. Поединок был приостановлен, но, к счастью, все закончилось без летальных исходов, после чего игру возобновили.

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Для него это взятие ворот стало уже девятым в футболке каталонского клуба в шести поединках. Прекрасный темп набрал Левандовский.

Также Роберт отличился двумя ассистами за все сыгранные поединки за Барселону.

Благодаря такой результативности польскому нападающему удалось побить рекорд Ла Лиги. Левандовский стал самым быстрым автором шести голов в Примере. Для такого показателя поляку понадобилось всего 377 минут.

Ранее результативный рекорд принадлежал бывшему игроку Севильи Андре Силви.

Уже 13 сентября Левандовскому предстоит встреча с прошлым. В этот день Барселона во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов сыграет против Баварии, бывшего клуба Роберта. Поляк сыграет на родной "Альянц Арене".

Напомним, что нападающий перешел в испанский гранд в середине июля 2022 года, подписав 4-летний контракт – до конца июня 2026 года.

После 5-ти туров Левандовский лидирует в гонке лучших бомбардиров Ла Лиги-2022/2023. Ему "в спину дышит" футболист Сельты Яго Аспас - 5 голов в 5 матчах.