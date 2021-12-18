Левандовский побил рекорд Герда Мюллера и третий год подряд стал лучшим нападающим Европы
Источник:24 канал
Нападающий Баварии Роберт Левандовский побил очередной рекорд Герда Мюллера. Польскому форварду удалось превзойти достижение Мюллера по голам в Бундеслиге в течение календарного года.
Рекорд Мюллера держался почти 50 лет
Вечером 17 декабря Бавария встречалась с Вольфсбургом в 17-м туре Бундеслиги. Мюнхенцы победили со счетом 4:0, а Левандовский отличился мячом на 87-й минуте.
Кстати Бавария готова променять Левандовского на Голанда.
Этот гол стал для Левандовского 43 в Бундеслиге в 2021 году. Таким образом, Роберт побил рекорд Герда Мюллера, который в 1972 году забил 42 мяча. Рекорд Герда Мюллера держался 49 лет.
Бавария – Вольфсбург видеообзор
Левандовский лучший в Европе
33-летний Левандовский третий год подряд стал лучшим нападающим Европы. В 2021 году на его счету 69 голов.
Нападающий Баварии был лучшим в 2020 и 2019 годах, забив 45 и 48 голов соответственно.
Левандовский побил второй рекорд Мюллера
- В 2021 году Роберту удалось превзойти два достижения Мюллера. В 1972 году легенда Баварии за один сезон Бундеслиги забил 40 голов.
- В последнем туре Бундеслиги сезона-2020/2021 Левандовский побил рекорд Мюллера, забив 41 гол.