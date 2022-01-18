Левандовский отреагировал на выбор Месси в голосовании FIFA The Best

Форвард Баварии Роберт Левандовский стал лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best FIFA Men's Player. Он опередил звездного нападающего ПСЖ Лионеля Месси и игрока Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Левандовский: это его решение

Оказалось, что Месси не включил Левандовского в список трех лучших, проголосовав за других футболистов. В топ-3 его рейтинга был Неймар, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

К слову Левандовский опередил Месси и стал лучшим игроком года по версии ФИФА: все победители

Однако польский нападающий поставил звездного аргентинца на второе место, а также отдал третье место лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду. Лучшим он считает итальянского футболиста Жоржиньо.

Роберт Левандовский прокомментировал выбор аргентинского футболиста.

Если вспомнить то, что он говорил после церемонии вручения "Золотого мяча", это были приятные слова, было приятно услышать их от него. Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит,

– отметил футболист.

По итогам голосования второе место занял игрок ПСЖ Лионель Месси, третьим стал египетский форвард Мохаммед Салах из Ливерпуля. Левандовский второй раз подряд стал лауреатом в этой категории по версии ФИФА.

В прошлом году Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге за один сезон.

Форвард забил 41 гол в 29 матчах чемпионата Германии. В текущем сезоне поляк забил 27 голов в 34 матчах за Баварию во всех турнирах.

Победителей определяли путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.