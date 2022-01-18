Левандовський: Це його рішення

Виявилося, що Мессі не включив Левандовського до списку трьох найкращих, проголосувавши за інших футболістів. У топ-3 його рейтингу був Неймар, Кіліан Мбаппе та Карім Бензема.

До слова Левандовський випередив Мессі та став найкращим гравцем року за версією ФІФА: всі переможці

Натомість польський нападник поставив зіркового аргентинця на друге місце, а також віддав третє місце лідеру збірної Португалії Кріштіану Роналду. Найкращим він вважає італійського футболіста Жоржиньйо.

Роберт Левандовський прокоментував вибір аргентинського футболіста.

Якщо згадати те, що він говорив після церемонії вручення« Золотого м'яча », це були приємні слова, було приємно почути їх від нього. Що стосується його голосів, потрібно питати його. Це його рішення, я повинен його поважати. Сердитися на нього мені не варто,

– зазначив футболіст.

За підсумками голосування другу сходинку посів гравець ПСЖ Ліонель Мессі, третім став єгипетський форвард Мохаммед Салах з Ліверпуля. Левандовський вдруге поспіль став лауреатом у цій категорії за версією ФІФА.

Минулого року Левандовський побив рекорд Герда Мюллера за кількістю голів у Бундеслізі за один сезон.

Форвард забив 41 гол у 29 матчах чемпіонату Німеччини. У поточному сезоні поляк забив 27 голів у 34 матчах за Баварію у всіх турнірах.

До речі. Переможців визначали шляхом голосування капітанів та головних тренерів збірних, а також запрошених експертів та фанатів.