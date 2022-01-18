Левандовский опередил Месси и стал лучшим игроком года по версии ФИФА: все победители

В понедельник, 17 января, прошла церемония награждения FIFA The Best Awards. Во время мероприятия выбрали лучшего тренера и футболистов года.

Лучший футболист года

Форвард сборной Польши и мюнхенской Баварии Роберт Левандовский признан лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения прошла в швейцарском Цюрихе.

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По итогам голосования второе место занял игрок ПСЖ Лионель Месси, третьим стал египетский форвард Мохаммед Салах из Ливерпуля. Левандовский второй раз подряд стал лауреатом в этой категории по версии ФИФА.

В прошлом году Левандовский побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов в Бундеслиге за один сезон. Форвард забил 41 гол в 29 матчах чемпионата Германии. В текущем сезоне поляк завоевал 27 голов в 34 матчах за Баварию на всех турнирах.

Как распределяли баллы

В голосовании тренеров первым стал Левандовский, набрав 535 баллов, Салах – 271, а Месси – 254. Капитаны тоже предпочли поляка (555). У Месси 344 очка, у Салаха – 176.

Левандовский стал первым и в голосовании журналистов (589), а Месси (409) опередил Салаха (184). А вот в голосовании фанатов победил аргентинец – у него 708,206 голосов болельщиков. На втором месте Салах (528 245), третье – Левандовский (353 714).

За победу в каждой категории игроку давали 13 баллов, второму месту – 11, третьему – 9. Таким образом, Левандовский набрал 48 баллов, Месси – 44, а Салах – 39.

Другие награды

Победителей определяли путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.

Также ФИФА вручила следующие награды:

Лучшим тренером года признан наставник Челси Томас Тухель, опередивший Роберто Манчини и Хосепа Гвардиолу в борьбе за эту награду. В 2021 году Тухель вместе с Челси выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Полузащитница женской команды Барселоны Алексея Путельяс признана лучшей футболисткой 2021 года, а Кристиан Эндлер (Чили, ПСЖ/Лион) – вратаркой.

Лучшим женским тренером года стала наставник Челси Эмма Хейз, обогнавшая в этой номинации тренера женской сборной Украины Луиса Кортеса. Кортес до возглавления сборной Украины вместе с Барселоной выиграл женскую Лигу чемпионов в 2021 году.

Лучшая команда по версии ФИФА выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Доннарумма – Рубен Диаш, Леонардо Бонуччи, Давид Алаба – Нголо Канте, Жоржиньо, Кевин де Брюйне – Лионель Месси, Роберт Левандовский, Эрлинг Голланд, Криштиану Роналду.

Лучшим голкипером по итогам года стал вратарь Челси и сборной Сенегала Эдуар Менди, обогнавший в этой номинации представителей Баварии Мануэля Нойера и Милана/ПСЖ Джандуиджи Доннарумма.

Специальную награду получил в этот вечер Криштиану Роналду, который был признан лучшим бомбардиром всех времен среди сборных. На счету португальца уже 115 голов за сборную, что является абсолютным рекордом.