Левандовски сыграет в следующем матче Барселоны после удаления: суд сыграл в пользу поляка

Роберт получил красную карточку в прошлом поединке за каталонцев. Впрочем, клуб смог отсрочить трехматчевую дисквалификацию нападающего.

В последний день года, 31 декабря, Барселона проведет свой первый матч после паузы на ЧМ-2022. Соперником каталонцев в 15 туре Ла Лиги будут соседи по городу – Эспаньол.

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Участие в игре не должен принимать лидер атак "блаугранас" Роберт Левандовски. В прошлой игре каталонцев (2:1 с Осасуной) поляк получил красную карточку и показал непристойный жест судьям, покидая поле.

Спортивный административный суд дисквалифицировал нападающего на три игры и должен был вернуться на поле в конце января. Однако Барселона и Роберт подали апелляцию в Мадридский суд по урегулированию споров.

Учреждение начало рассмотрение дела по Левандовскому, а потому приостановило действие спортивного админсуда. Таким образом. дисквалификация Роберта не станет действовать, пока ее не подтвердит высший судебный орган.

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Левандовски феерит в Барселоне

То есть уже в следующем матче после удаления поляк сможет сыграть за каталонцев. Стоит отметить, что Роберт является настоящим лидером нападения команды, забив 13 из 33 голов Барселоны в чемпионате.

После 14 сыгранных поединков каталонцы идут на первом месте, опережая Реал на два балла. Их соперник Эспаньол сейчас 16-й, от зоны вылета его отделяет только одно очко.