Левандовскому вручили "Золотую бутсу": впервые за 49 лет награду получил футболист Бундеслиги

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовский получил премию "Золотая бутса". Польский футболист впервые в карьере стал лучшим форвардом Европы.

Левандовский – лучший нападающий Европы

Левандовский получил "Золотую бутсу" по итогам сезона-2020/2021. Поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне. Он побил "вечный рекорд" Герда Мюллера.

Узнайте больше Левандовский забил 41 гол и побил рекорд Мюллера, который держался 49 лет

"Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю Баварию. Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды.

В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и пытаться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день.

Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда. Большое вам спасибо", – написал в инстаграме первый в истории Польши обладатель "Золотой бутсы".

Предыдущие обладатели "Золотой бутсы"

2019/2020 – Чиро Иммобиле, 36 голов (Лацио)

2018/2019 – Лионель Месси, 36 голов (Барселона)

2017/2018 – Лионель Месси, 34 гола (Барселона)

2016/2017 – Лионель Месси, 37 голов (Барселона)

2015/2016 – Луис Суарес, 40 голов (Барселона)

2014/2015 – Криштиану Роналду, 38 голов (Реал)

2013/2014 – Криштиану Роналду (Реал), Луис Суарес (Ливерпуль) – 31 гол

2012/2013 – Лионель Месси, 46 голов (Барселона)

2011/2012 – Лионель Месси, 50 голов (Барселона)

2010/2011 – Криштиану Роналду, 40 голов (Реал)

Левандовский стал только вторым игроком из Бундеслиги и Баварии, который выиграл "Золотую бутсу". В 1970 и 1972 годах это дважды удалось Герду Мюллеру. Больше всего раз лучшим нападающим Европы становился Лионель Месси – 6 побед. Криштиану Роналду получил награду 4 раза.