Левандовскому вручили "Золотую бутсу": впервые за 49 лет награду получил футболист Бундеслиги
Источник:Бавария
Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовский получил премию "Золотая бутса". Польский футболист впервые в карьере стал лучшим форвардом Европы.
Левандовский – лучший нападающий Европы
Левандовский получил "Золотую бутсу" по итогам сезона-2020/2021. Поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне. Он побил "вечный рекорд" Герда Мюллера.
Узнайте больше Левандовский забил 41 гол и побил рекорд Мюллера, который держался 49 лет
"Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю Баварию. Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды.
В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и пытаться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день.
Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда. Большое вам спасибо", – написал в инстаграме первый в истории Польши обладатель "Золотой бутсы".Левандовский стал только вторым игроком из Бундеслиги и Баварии, который выиграл "Золотую бутсу". В 1970 и 1972 годах это дважды удалось Герду Мюллеру. Больше всего раз лучшим нападающим Европы становился Лионель Месси – 6 побед. Криштиану Роналду получил награду 4 раза.
Предыдущие обладатели "Золотой бутсы"
- 2019/2020 – Чиро Иммобиле, 36 голов (Лацио)
- 2018/2019 – Лионель Месси, 36 голов (Барселона)
- 2017/2018 – Лионель Месси, 34 гола (Барселона)
- 2016/2017 – Лионель Месси, 37 голов (Барселона)
- 2015/2016 – Луис Суарес, 40 голов (Барселона)
- 2014/2015 – Криштиану Роналду, 38 голов (Реал)
- 2013/2014 – Криштиану Роналду (Реал), Луис Суарес (Ливерпуль) – 31 гол
- 2012/2013 – Лионель Месси, 46 голов (Барселона)
- 2011/2012 – Лионель Месси, 50 голов (Барселона)
- 2010/2011 – Криштиану Роналду, 40 голов (Реал)