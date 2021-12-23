Летом сборная Украины получит нового тренера, — Андрей Воронин

Бывший нападающий сборной Украины и действующий тренер московского "Динамо" Андрей Воронин в гостях ютуб-программы "Миля" поговорил на тему главного тренера "сине-желтых". Воронин, успевший поиграть в Англии и Германии, считает, что следующим летом в сборной Украины по футболу сменится главный тренер.

Главную команду страны тренирует Александр Петраков, который вывел "сине-желтых" в раунд плей-офф квалификации чемпионата мира-2022 после неудачного старта в отборе под руководством Андрея Шевченко.

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Насколько я знаю, Сергей Ребров должен был стать главным тренером сборной еще раньше, но не сложилось. Среди украинских тренеров Сергей Ребров – это лучшая кандидатура,

– сказал Андрей Воронин.

Воронин резюмирует, что у Реброва большое реноме, в котором значатся победы в чемпионатах Украины, Венгрии, а также успешные выступления в еврокубках:

"У него опыт есть, и Динамо тренировал и был тренером в Венгрии. Там он добился результата и в Лиге чемпионов поиграла его команда. Он сейчас снова у арабов тренирует, поэтому опыт имеет. Он хороший вариант. Посмотрим, если сейчас ребята выйдут на чемпионат мира, то не знаю, останется ли этот тренер".

Что известно о Петракове в сборной Украины