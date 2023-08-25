Четвертая медаль для Украины: Артем Тищенко добыл бронзу на летнем ЧМ по биатлону

Второй игровой день на соревнованиях в Брезно-Осрблие также принес "сине-желтым" награду. Биатлонист из Сумской области показал идеальную стрельбу в суперспринте.

В Словакии проходят соревнования летнего чемпионата мира по биатлону. Участие в соревнованиях принимают и украинские спортсмены, в состав сборной вошли более 20-ти биатлонистов, пишет 24 канал.

По теме Украина завоевала три медали в стартовый день летнего чемпионата мира по биатлону

В первый же день нашей команде покорились три медали среди юниоров. В пятницу же прошли соревнования по суперспринтам среди взрослых биатлонистов.

Женщины не дотянули до подиума

В женском турнире участие приняли пятеро биатлонисток, но только одна из них попала в топ-10. Уроженка Беларуси Дарья Блашко завершила седьмой.

Девушка трижды промахнулась и отстала от лидера на 36,7 секунд. Победу одержала Марион Визензаргер из Германии, которая при двух промахах преодолела дистанцию за 23 минуты 13 секунд.

Читайте также Изменила "семью": известная российская биатлонистка отреклась от выступлений за страну

Еще одна бронза

У мужчин же один биатлонист смог подняться на подиум. Артем Тищенко получил бронзовую награду. Спортсмен из Сумщины единственным в финале ни разу не промахнулся.

Впрочем, по ходу украинец был лишь 13-м, поэтому финишировал в итоге третьим, отстав от победителя Андрейса Расторгуевса из Латвии на 13,2 минут. В свою очередь Богдан Цымбал занял девятую строчку, а Руслан Ткаленко – 16-е.

Таким образом, после двух игровых дней Украина получила по два серебра и две бронзы. В субботу же на старте выйдут бегущие спринт юниоры, а в воскресенье на аналогичных забегах выступят взрослые биатлонисты.