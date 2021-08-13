Летний чемпионат мира по биатлону-2021: стал известен состав сборной Украины

В конце августа в чешском Нове-Место пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса и связанных с ним карантинных ограничений.

В нынешнем сезоне спортсмены поборются за победу на трех дистанциях – как у взрослых, так и у юниоров, начиная с 26 августа.

Смотрите также Украина вместе с Зеленским провела спортсменов на Паралимпийские игры в Токио: видео

Гонки чемпионата Украины по летнему биатлону среди юниоров и юниорок, посвященные 30-летию независимости Украины, позволили тренерам команды окончательно определиться с заявкой на мировое первенство.

Однако, заявка все же носит предварительный характер в части мужской команды: Юрай Санитра пока не определился, готов ли он отпустить кого-то из спортсменов команды А на турнир, которого изначально не было в планах подготовки команды к сезону. Таким образом, сейчас в заявку внесены спортсмены команды Б, но до начала турнира могут быть сделаны замены.

Состав сборной Украины

Женщины: Елена Билосюк (Пидгрушная), Дарья Блашко, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ольга Абрамова.

Мужчины: Андрей Доценко, Денис Насик, Руслан Бригадир, Сергей Телень, Виталий Труш, Андрей Орлик.

Юниорки: Кристина Дмитренко, Юлия Городная, Александра Меркушина, Оксана Москаленко, Анна Скрипко, Любовь Кипяченкова.

Юниоры: Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Степан Кинаш, Виталий Мандзин, Владислав Чихара, Владимир Кошман.