У нинішньому сезоні спортсмени поборються за перемогу на трьох дистанціях – як у дорослих, так і у юніорів, починаючи з 26 серпня.

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Гонки чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів та юніорок, присвячені 30-річчю незалежності України, дозволили тренерам команди остаточно визначитися із заявкою на світову першість.

Однак, заявка все ж носить попередній характер в частині чоловічої команди: Юрай Санітра поки не визначився, чи готовий він відпустити когось із спортсменів команди А на турнір, якого спочатку не було в планах підготовки команди до сезону. Таким чином, зараз у заявку внесені спортсмени команди Б, але до початку турніру можуть бути зроблені заміни.

Склад збірної України

Жінки: Олена Білосюк (Підгрушна), Дар'я Блашко, Катерина Бех, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова.

Чоловіки: Андрій Доценко, Денис Насико, Руслан Бригадир, Сергій Телень, Віталій Труш, Андрій Орлик.

Юніорки: Христина Дмитренко, Юлія Городна, Олександра Меркушина, Оксана Москаленко, Анна Скрипко, Любов Кіпяченкова.

Юніори: Роман Боровик, Дмитро Грущак, Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Владислав Чихар, Володимир Кошман.