Салла, муниципалитет в крупнейшей финской провинции Лапландия, претендует на проведение Летних Олимпийских игр-2032. Жители Салли в шутку подали заявку на проведения Игр-2032.

Источник: Savesalla.com

Жители Саллы, который расположен к северу от Полярного круга, не хотят, чтобы в их край пришло тепло. Они боятся, что через 11 лет вследствие глобального потепления изменится климат.

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Салла-2032: смотреть видео

Тепло в сердцах у нас уже есть, а теплое место скоро будет

Община запустила сайт заявки на проведения Игр-2032. Финны не поленились и разработали пиктограммы всех видов спорта, слоган и символ соревнований.

Символом Игр стал северный олень, по имени Кеса (что по-фински означает "Лето"). Олень, по замыслу авторов, страдает от жары.

Слоган:"Тепло в сердцах у нас уже есть, а теплое место скоро будет". В качестве логотипа Игр-2032 используются горы, на которых растаял снег.

Видео представление маскота

Авторы заявки планируют открыть магазин атрибутики Олимпиады-2032.

Таким образом жители Салли, где летом столбик термометра в среднем достигает 15 градусов по Цельсию, хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления. На сайте есть советы, как можно остановить процесс изменения климата.

Это интересно. Салла располагается вблизи городка Санта-Клауса в городе Рованиеми. Расстояние между городами около 150 километров.