В лесу в США мужчина искал оленьи рога, а наткнулся на останки бойца MMA, который исчез в 2020-м

В США нашли останки бойца смешанных единоборств Дэвида Кенига. Спортсмен исчез еще зимой 2020-го.

Спортсмен исчез в 2020-м

Последний раз бойца видели 8-го февраля 2020-го года. Его останки нашли в лесу американского штата Миссур.

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Мужчина искал в лесу оленьи рога и случайно заметил останки спортсмена. Результаты судмедэкспертизы свидетельствуют, что смерть бойца MMA не была насильственной.

О причине смерти пока ничего не сообщается.

В поисках пропавшего Кенига участвовало много людей. Была развернута настоящая кампания по привлечению частных детективов и установке рекламных щитов с его фотографией.

После установления личности Дэвида его мать поблагодарила всех тех, кто оказывал ей помощь в это непростое время.