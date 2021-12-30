Спортсмен зник у 2020-му

Востаннє бійця бачили 8-го лютого 2020-го року. Його рештки знайшли в лісі американського штату Міссур.

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Чоловік шукав у лісі оленячі роги та випадково помітив останки спортсмена. Результати судмедекспертизи свідчать, що смерть бійця MMA не була насильницькою.

Про причину смерті поки що нічого не повідомляється.

У пошуках зниклого Кеніга брало участь багато людей. Було розгорнуто справжню кампанію із залученням приватних детективів та встановленням рекламних щитів з його фотографією.

Після встановлення особистості Девіда його мати подякувала всім тим, хто надавав їй допомогу у цей непростий час.