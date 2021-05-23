Дубли Варди и Бейла, автогол Шмейхеля: Лестер проиграл Тоттенхэму и остался без ЛЧ – видео

В воскресенье, 23 мая, Лестер и Тоттенхэм сыграли матч чемпионата Англии. Поражение в этом матче оставило "лис" без места в Лиге чемпионов следующего сезона.

Лестер – Тоттенхем 2:4

Голы: Варди, 18 (пен), 52 (пен) – Кейн, 41, Шмейхель, 76 (авт), Бейл, 87, 90+6

Лестеру в этом матче надо было побеждать, чтобы финишировать в первой четверке и в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Тоттенхэму тоже была нужна победа – чтобы обойти своего заклятого соперника Арсенал в турнирной таблице. А вместе с тем получить и место в Лиге конференций.

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Первым счет открыли хозяева поля. Арбитр после просмотра VAR таки назначил пенальти за фол против Варди. Сам нападающий и реализовал удар с 11-метровой отметки.

Сравнять счет "шпорам" удалось лишь в конце первого тайма. Гол забил Кейн. После суеты в штрафной мяч улетел к нападающему, который пробивал с разворота. Шмейхель должен был спасать свою команду, зато пропустил мяч между рук и ног. Благодаря этому голу Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ в этом сезоне.

Во втором тайме Лестер вышел вперед в счете. И снова забил Варди. И снова с пенальти. И снова за фол на нем.

Такой счет устраивал Лестер, ведь в параллельном матче Челси уступал.

И "лисы" провалили последние 15 минут основного времени, пропустив дважды. А их защита напоминала "проходной двор". Сначала на выходе после подачи с углового ошибся Шмейхель. Именно от него мяч и залетел в ворота. Так счет стал равным.

Впоследствии несколько игроков так ничего не сумели противопоставить Кейну, когда он ассистировал Бэйлу. А второй гол Бэйла в этом матче уже в компенсированное арбитром время лишь подтвердил проблемы Лестера в защите.

В итоге Тоттенхэм победил и финишировал на седьмом месте. Лестер из-за этого поражения и победы Ливерпуля в параллельном матче опустился на пятое место. Поэтому в следующем сезоне сыграет не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы.

Видеообзор матча Лестер – Тоттенхэм