Мудрик оправдал доверие: украинец отличился ассистом и помог Челси одолеть Лестер

Грэм Поттер наконец-то предоставил Михаилу место в основе. Украинец провел серый первый тайм, но после перерыва забил из офсайда и записал на свой счет результативный пас.

Лестер – Челси 1:3

Голы: Дака, 39 – Чилуэлл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78.

В чемпионате Англии проходят поединки 27 тура АПЛ. В одном из центральных поединков субботы Челси пришел в гости к Лестеру, пишет 24 канал.

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В последних играх Грэм Поттер стал реже доверять Михаилу Мудрику. Сначала украинец выходил на замены, но в последние два матча вообще не появлялся на поле.

Хорошая реализация

Однако англичанин показал свое доверие к вингеру и поставил его с первых минут на непростой поединок с Лестером. Игра проходила в основном под контролем хозяев, но лондонцы больно огрызались и, в конце концов, были успешнее в реализации.

Уже в начале встречи подопечные Поттера открыли счет. Чилуэллу удался невероятный удар взлета после подачи Кулибали с фланга. Позже еще и Фелиш забил, но его гол отменили из-за офсайда.

Напор Лестера дал свои результаты. Патсон Дака протащил мяч по центру и вкусно пробил в ближний угол ворот Аррисабалаги. Кепа не успел отреагировать должным образом на удар зомби.

Однако еще до перерыва Челси смог выйти вперед. Энцо Фернандес по-пляжному закинул на Хаверца и немец элегантно опрокинул кипера Лестера. Во втором же тайме лондонцы еще больше стали играть на содержание.

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Первое результативное действие Мудрика

Мудрика мало было видно на поле, но Михаил пытался выбегать в контратаки. В одной из них украинец даже забил, реализовав выход один на один. Но арбитр его отменил из-за офсайда эксгравца Шахтера.

Впрочем, украинец не скис и всего за три минуты отличился ассистом. После подачи с фланга Михаил головой сбросил на набегающего Ковачича, который кинжальным ударом пробил Уорда. В сущности, этот мяч поставил точку в игре.

К сожалению, Челси не смог существенно улучшить свое положение, оставаясь на десятой строчке. Из-за победы Тоттенхэма в параллельной игре расстояние от топ-четверки составляет 11 очков. А вот Лестер ожидает непростая борьба за выживание, ведь до зоны вылета всего один балл.