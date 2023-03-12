"Мудрик становится все лучше и лучше": тренер отметил вклад Михаила в победу Челси

Лондонское Челси 11 марта одержало свою третью победу подряд. "Аристократы" пытаются найти свою игру уже в почти провальном сезоне.

Подопечные Грэма Поттера смогли наколотить в ворота Лестера сразу три мяча. Правда, побывал круглый еще однажды в воротах "лис", но не из офсайда, а сделал это Михаил Мудрик.

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Поттер: Его отношение к работе – фантастическое.

Украинец впервые за три последних матча вышел в стартовом составе Челси и сразу оправдал доверие тренера. Михаил забил, но судья зафиксировал положение вне игры. Поэтому празднование левого вингера в стиле Дидье Дрогба было преждевременным.

После этого Михаил ассистировал на Матео Ковачича в третьем взятии ворот Лестера. Без результативного действия украинец не ушел с поля. Это первое такое полезное действие от украинского футболиста в футболке "синих".

Мудрик отыграл 82 минуты и отправился отдыхать на скамью запасных. Украинец помог Челси одержать победу со счетом 1:3.

После поединка главный наставник "аристократов" Грэм Поттер прокомментировал игру Мудрика.

Мудрик становится все лучше и лучше. Он все еще молодой игрок, у которого не было много опыта, поэтому этот опыт он получает сейчас и с каждым матчем играет все лучше. Его отношение к работе – фантастическое. Уверен, что дальше будет больше,

– сказал тренер Челси.

Английский специалист отметил последние результаты команды – две победы в АПЛ и одна в Лиге чемпионов.

"Это была хорошая неделя для Челси, которая одержала три победы, продемонстрировав отличную командную работу. Это единство в команде очень мне импонирует. Футболисты борются, чтобы выйти на поле. Тот же Марк Кукурелья некоторое время был вне игры, но сейчас продемонстрировал два замечательных выступления. . Это воплощение того, что мы ищем», – ответил Поттер.

Напомним, что Мудрик провел свой седьмой матч за "Челси". Лондонский клуб продолжает идти на 10-й позиции, имея в своем активе 37 баллов.

В следующем туре команда Поттера сыграет дома против Эвертона. Это будет украинское дерби в АПЛ – Михаил Мудрик против Виталия Миколенко, которое состоится 18 марта.