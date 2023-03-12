Підопічні Грема Поттера змогли наколотити у ворота Лестера одразу три м'ячі. Щоправда, побував круглий ще одного разу у воротах "лисиць", але з офсайда, а зробив це Михайло Мудрик.

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Поттер: Його ставлення до роботи – фантастичне

Українець вперше за три останні матчі вийшов у стартовому складі Челсі та одразу виправдав довіру тренера. Михайло забив, але суддя зафіксував положення поза грою. Тому святкування лівого вінгера у стилі Дідьє Дрогба було завчасним.

Після чого Михайло асистував на Матео Ковачича у третьому взятті воріт Лестера. Без результативної дії українець не пішов з поля. Це перша така корисна дія від українського футболіста у футболці "синіх".

Мудрик відіграв 82 хвилини та пішов відпочивати на лаву запасних. Українець допоміг Челсі здобути перемогу з рахунком 1:3.

Після поєдинку головний наставник "аристократів" Грем Поттер прокоментував гру Мудрика.

Мудрик стає все кращим і кращим. Він все ще молодий гравець, в якого не було багато досвіду, тому цей досвід він здобуває зараз і з кожним матчем грає все краще. Його ставлення до роботи – фантастичне. Впевнений, що далі буде більше,

– сказав тренер Челсі.

Англійський фахівець відзначив останні результати команди – дві перемоги в АПЛ та одна у Лізі чемпіонів.

"Це був гарний тиждень для Челсі, який здобув три перемоги, продемонструвавши відмінну командну роботу. Ця єдність у команді дуже мені імпонує. Футболісти борються, щоб вийти на поле. Той же Марк Кукурелья певний час був поза грою, але зараз продемонстрував два чудові виступи. Це втілення того, що ми шукаємо", – відповів Поттер.

Нагадаємо, що Мудрик провів свій сьомий матч за Челсі. Лондонський клуб продовжує йти на 10-й позиції, маючи у своєму активі 37 балів.

У наступному турі команда Поттера зіграє вдома проти Евертона. Це буде українське дербі в АПЛ – Михайло Мудрик проти Віталія Миколенка, яке відбудеться 18 березня.