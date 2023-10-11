Впервые в сезоне: Цуренко вышла в четвертьфинал соревнований WTA 500, одолев хорватку

Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал международного первенства. Это первое достижение такого рода в сезоне для украинки.

Леся Цуренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:0 (7:6, 7:6)

Леся Цуренко и Донна Векич провели встречу в рамках 1/8 финала первенства в Китае, где победила украинка. Теннисистки уже не в первый раз боролись на корте, пишет 24 Канал.

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Пока без потерь

Леся Цуренко продолжает уверенно шагать по турнирной сетке WTA 500, проходящей в китайском Чжэнчжоу. По пути украинки стала представительница Хорватии Донна Векич, которая была десятой сеяной. Интересно то, что до 2023-го года Цуренко никогда не играла против Векич, но с начала нынешней кампании теннисистки встречались между собой уже дважды: Леся преодолевала Донну на полях Индиан-Уэллса (2:1) и снялась с очного матча в Монтеррее.

На этот раз хорватка не принесла лишних проблем украинцы, хотя и простой победой сложно назвать. Сначала Векич открыла матч с брейка на подаче Цуренко и отыграла два брейкпойнта уже в следующем гейме – 2:0. Обратный брейк Леся оформила уже при счете 4:5, что позволило украинцам перевести партию на тайбрейк. Уже после 67 минут на корте Цурекно повела в счете – 7:6(4).

Впоследствии Донни удалось перехватить инициативу в свои руки, хорватка выиграла четыре гейма подряд. Цуренко смогла остановить Векич брейком уже при счете 3:5. Поэтому второй раз подряд Лесю и Донну ждал тайбрейк, начавшийся с четырех подряд розыгрышей в пользу украинки. При счете 6:2 Цуренко вышла на три матчбола и реализовала уже первый из них благодаря ошибке соперницы.

. На уровне WTA 500 Цуренко проведет свой первый четвертьфинал в сезоне, который является ее крупнейшим успехом в серии с июня 2022 года, когда этой стадии она досталась на травяном турнире в Истборне.

Таким образом, Леся и смогла одержать верх над Векич. Соперница Цуренко в четвертьфинале определится 12 октября в матче седьмой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии и Петры Мартыч, представляющей Хорватию. Стоит напомнить, что Леся перед Векичем смогла также одолеть россиянку Диану Шнайдер, которая выступает в "нейтральном" статусе (2:0), то есть украинка еще не отдала ни одного сета на соревнованиях.