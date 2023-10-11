Леся Цуренко (Україна) – Донна Векич (Хорватія) – 2:0 (7:6, 7:6)

Леся Цуренко та Донна Векич провели зустріч у рамках 1/8 фіналу першості у Китаї, у якій перемогла українка. Тенісистки уже не вперше боролись на корті, пише 24 Канал.

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Поки без втрат

Леся Цуренко продовжує впевнено крокувати по турнірній сітці WTA 500, котрі проходять у китайському Чженчжоу. На шляху українки стала представниця Хорватії Донна Векич, яка була десятою сіяною. Цікавим є те, що до 2023-го року Цуренко ніколи не грала проти Векич, але від початку нинішньої кампанії тенісистки зустрічалися між собою вже двічі: Леся долала Донну на полях Індіан-Веллса (2:1) та знялася з очного матчу в Монтерреї.

Цього разу хорватка не принесла зайвих проблем українці, хоча й простою перемогу складно назвати. Спершу Векич відкрила матч з брейку на подачі Цуренко та відіграла два брейкпойнти вже в наступному геймі – 2:0. Зворотній брейк Леся оформила вже за рахунку 4:5, що дозволило українці перевести партію на тайбрейк. Уже після 67 хвилин на корті Цурекно все ж повела в рахунку – 7:6(4).

Згодом Донні вдалось перехопити ініціативу у свої руки, хорватка виграла чотири гейми поспіль. Цуренко змогла зупинити Векич брейком вже за рахунку 3:5. Тому вдруге поспіль на Лесю та Донну чекав тайбрейк, що розпочався з чотирьох поспіль розіграшів на користь українки. За рахунку 6:2 Цуренко вийшла на три матчболи й реалізувала вже перший з них завдяки помилці суперниці.

До речі. На рівні WTA 500 Цуренко проведе свій перший чвертьфінал у сезоні, що є її найбільшим уcпіхом в серії з червня 2022-го року, коли цієї стадії вона дісталася на трав'яному турнірі в Істборні.

Таким чином, Леся й змогла взяти гору над Векич. Суперниця Цуренко у чвертьфіналі визначиться 12-го жовтня в матчі сьомої сіяної Барбори Крейчикової з Чехії та Петри Мартич, яка представляє Хорватію. Варто нагадати, що Леся перед Векич змогла також здолати росіянку Діану Шнайдер, яка виступає у "нейтральному" статусі (2:0), тобто українка ще не віддала жодного сету на змаганнях.