Цуренко сенсационно разгромила шестую ракетку мира: видео матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко прошла второй круг на хардовом турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар). Она одержала победу над 6-й ракеткой мира.

Украинка вышла в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе. Во 2-м раунде она в двух сетах обыграла 6-ю ракетку мира из Туниса Онс Жабер. Матч длился 1 час и 21 минуту, пишет 24 Канал.

Смотрите также Новый национальный рекорд: четыре украинские теннисистки попали в топ-30 рейтинга WTA

Онс Жабер (Тунис) - Леся Цуренко 3:6, 2:6

Цуренко уступала 1:3 в первом сете, после чего выиграла девять геймов подряд и удержала свое преимущество до конца поединка.

Цуренко и Онс Жабер сошлись в третьем матче, после которого украинская теннисистка отметилась своей второй победой. Это стало девятой победой Цуренко над игроками из топ-10 в ее карьере, а также первой с января 2019 года, когда она одержала победу над Наоми Осакой (№5) на турнире в Брисбене.

Фрагмент игры: смотрите видео

Как прошло предыдущее выступление

Цуренко одержала свою 35-ю победу в основной сетке турниров WTA 1000 и впервые выступит в третьем круге соревнований в Дохе. Для того, чтобы пройти в четвертьфинал, украинской теннисистке придется сыграть против победительницы поединка между Петрой Мартич и Наоми Осакой.

В первом круге Леся одержала победу над обладательницей вайлд-кард, Зейнеп Сонмез из Турции. В третьем раунде она сойдется с победительницей поединка между Петрой Мартич и Наоми Осакой.

Цуренко стала последней представительницей Украины в одиночной сетке в Дохе. Марта Костюк, из-за проблем со здоровьем, не смогла завершить свой матч, а Ангелина Калинина уступила Елене Остапенко из Латвии в двух сетах.