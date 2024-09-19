"Похожий на Эвандера Холифилда": легенда бокса рассказал, как закончился бы его бой против Усика

В конце весны Александр Усик стал первым абсолютом в супертяжелой весовой категории в XXI веке. В битве за этот статус он одолел Тайсона Фьюри.

Предыдущим абсолютным чемпионом мира в хевивейте был Леннокс Льюис. В интервью для Boxing News британец рассказал, мог бы ли его победить украинский боксер.

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Самоуверенное заявление

Легендарный супертяжеловес считает, что Александр Усик был бы конкурентным в эпоху Льюиса, однако не смог бы справиться с его мощными ударами.

Усик очень похож на Эвандера Холифилда. Я думаю, что он бы хорошо себя показал в 90-х. Однако сомневаюсь, что у него против меня были бы шансы. У меня были жесткие апперкоты, а Александр их пропускает. Поэтому он бы не выдержал боя со мной,

– заявил Леннокс.

Справка. Леннокс Льюис закончил свою карьеру в 2003 году после победы над Виталием Кличком. Всего на профессиональном уровне он провел 44 поединка, в которых триумфовал 41 раз.

Напомним, что свою следующую битву Александр Усик проведет 21 декабря. Это будет реванш с Тайсоном Фьюри, который состоится в Эр-Рияде.