Лунин зажигает в Лиге чемпионов: горячие сэйвы Андрея позволили Реалу удержать победу - видео

Лейпциг дал серьезный бой Реалу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Героем встречи стал Андрей Лунин, который выполнил большое количество сейвов.

Лейпциг – Реал 0:1

Гол: Браим Диас, 48.

В Лиге чемпионов 2023-2024 стартовала стадия 1/8 финала после двухмесячной паузы. На первый игровой день был вынесен матч с участием самого титулованного клуба турнира Реала, который отправился в гости к Лейпцигу, пишет 24 канал.

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Крутой гол Диаса

Мадридцы на одном дыхании прошли групповую стадию, выиграв все матчи. В чемпионате дела команды Анчелотти также идут отлично. После победы в лобовой игре против Жироны Реал оторвался на пять очков.

С первых минут на матч против Лейпцига вышел Андрей Лунин, который в этом году окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Для украинца это седьмое появление в старте за последние 8 матчей.

Уже на второй минуте Лунин пропустил от Шешко, но судья зафиксировал офсайд у словенца. Стоит отметить, что эпизод крайне спорный, ведь он находился на одной линии с последним защитником. Похоже, что решили миллиметры.

Лейпциг пытался на равных сражаться с Реалом, но в начале второго тайма гости все же вышли вперед. Браим Диас стал героем эпизода, ведь взял на себя игру, удачно пошел в дриблинг и красивым ударом с линии штрафной забил гол.

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Феерия Лунина

Немцы после перерыва пытались перехватить инициативу и стали чаще бить по воротам мадридцев. Защита Реала сначала уверенно отбивалась, но и у Лунина было немало работы.

Украинец выполнил аж девять сейвов в течение матча. Трижды Андрей парировал удары от Шешко, дважды – от Ольмо и в целом стал одним из героев матча. Известный портал Whoscored выставил ему оценку аж 9,2, признав лучшим игроком встречи.

Таким образом, Реал одерживает минимальную победу и с более спокойной душой будет готовиться к ответному матчу дома 6 марта. Для Лунина это уже восьмой клиншит в этом сезоне в 16-ти матчах.

Видеообзор матча Лейпциг – Реал