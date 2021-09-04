Легоатлетка Ботурчук взяла "серебро" Паралимпиады – это уже ее третья медаль
4 сентября 2021 , 16:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Оксана Ботурчук получила еще одно "серебро" Паралимпиады-2020 в Токио. Украинская легкоатлетка пришла второй в забеге на 200 метров.
Уроженка Никополя лишь на 1,46 секунды уступила победительнице Омаре Дуранд Элиас с Кубы. Следовательно, в копилку нашей сборной она уже "положила" три серебряные медали.
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Серебряные медали Ботурчук
На Паралимпиаде-2020 в Токио Оксана Ботурчук завоевала 3 награды:
- 31 августа наша соотечественница взяла "серебро" в забеге на 400 метров.
- 2 сентября украинская легкоатлетка финишировала второй на стометровке.
- 4 сентября спортсменка пробежала 200 метров и завоевала серебряную медаль.
Ботурчук завоевала "серебро" в забеге на 200 метров / Скриншот итогового протоколаУ Оксаны проблемы со зрением возникли еще в детстве, но серьезное ухудшение произошло после автомобильной аварии.
- Семья Ботурчук возвращалась от бабушки домой, в Никополь.
- Под Винницей семья попала в дорожно-транспортное происшествие.
- В результате ДТП пострадали все, но больше всего – Оксана.
- После ДТП у нее случилась кратковременная полная потеря зрения.