Легоатлетка Ботурчук взяла "серебро" Паралимпиады – это уже ее третья медаль

Оксана Ботурчук получила еще одно "серебро" Паралимпиады-2020 в Токио. Украинская легкоатлетка пришла второй в забеге на 200 метров.

Уроженка Никополя лишь на 1,46 секунды уступила победительнице Омаре Дуранд Элиас с Кубы. Следовательно, в копилку нашей сборной она уже "положила" три серебряные медали.

Читайте также Утро на Паралимпиаде: у Украины два "серебра" и "бронза"

Серебряные медали Ботурчук

На Паралимпиаде-2020 в Токио Оксана Ботурчук завоевала 3 награды:

31 августа наша соотечественница взяла "серебро" в забеге на 400 метров.

2 сентября украинская легкоатлетка финишировала второй на стометровке.

4 сентября спортсменка пробежала 200 метров и завоевала серебряную медаль.

Ботурчук завоевала "серебро" в забеге на 200 метров / Скриншот итогового протокола

Семья Ботурчук возвращалась от бабушки домой, в Никополь.

Под Винницей семья попала в дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП пострадали все, но больше всего – Оксана.

После ДТП у нее случилась кратковременная полная потеря зрения.

У Оксаны проблемы со зрением возникли еще в детстве, но серьезное ухудшение произошло после автомобильной аварии.