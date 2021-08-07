Белорусская легкоатлетка Тимановская сможет продолжить карьеру в Польше

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала в Польшу из-за скандала со спортивным руководством страны. 6 августа стало известно, что она сможет продолжить карьеру за рубежом.

Соответствующую поддержку ей высказали в Министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши. Также у нее запланированы дополнительные встречи.

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Тимановская сможет продолжить карьеру в Польше

Во время встречи с представителями министерства в Варшаве Кристина Тимановская "получила заверения в поддержке" относительно:

пребывания в Польше;

продолжения спортивной карьеры.

На следующей неделе запланировано еще несколько дополнительных встреч,

– рассказали в министерстве.

Более того, поддержку спортсменке предложил глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек. Он заявил, что "мы играем в одной команде".

Коротко о скандале с Тимановской