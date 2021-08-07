Белорусская легкоатлетка Тимановская сможет продолжить карьеру в Польше

7 августа 2021 , 20:58
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Источник:

Министерство культуры, нацнаследия и спорта Польши

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала в Польшу из-за скандала со спортивным руководством страны. 6 августа стало известно, что она сможет продолжить карьеру за рубежом.

Соответствующую поддержку ей высказали в Министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши. Также у нее запланированы дополнительные встречи.

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Тимановская сможет продолжить карьеру в Польше

Во время встречи с представителями министерства в Варшаве Кристина Тимановская "получила заверения в поддержке" относительно:

  • пребывания в Польше;
  • продолжения спортивной карьеры.

На следующей неделе запланировано еще несколько дополнительных встреч,
– рассказали в министерстве.

Более того, поддержку спортсменке предложил глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек. Он заявил, что "мы играем в одной команде".

Коротко о скандале с Тимановской

  • Скандал между Кристиной Тимановской и спортивным руководством Беларуси разгорелся на Олимпиаде в Токио.
  • Там Тимановская публично возмутилась из-за того, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси. Она раскритиковала спортивное руководство страны.
  • Впоследствии ее пытались заставить уехать из Японии в Беларусь, но Тимановская в аэропорту обратилась к правоохранителям и попросила защиты.
  • Ее взяла под защиту полиция Японии. Впоследствии Польша предоставила ей и ее мужу гуманитарную визу. Поэтому спортсменка переехала туда. Муж Тимановской сначала уехал в Киев, а затем – в Польшу.
  • Легкоатлетку уволили из олимпийской сборной Беларуси.
Автор: Діана Квасневська