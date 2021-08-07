Белорусская легкоатлетка Тимановская сможет продолжить карьеру в Польше
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская поехала в Польшу из-за скандала со спортивным руководством страны. 6 августа стало известно, что она сможет продолжить карьеру за рубежом.
Соответствующую поддержку ей высказали в Министерстве культуры, национального наследия и спорта Польши. Также у нее запланированы дополнительные встречи.
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Тимановская сможет продолжить карьеру в Польше
Во время встречи с представителями министерства в Варшаве Кристина Тимановская "получила заверения в поддержке" относительно:
- пребывания в Польше;
- продолжения спортивной карьеры.
На следующей неделе запланировано еще несколько дополнительных встреч,
– рассказали в министерстве.
Более того, поддержку спортсменке предложил глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen Даниэль Обайтек. Он заявил, что "мы играем в одной команде".
Коротко о скандале с Тимановской
- Скандал между Кристиной Тимановской и спортивным руководством Беларуси разгорелся на Олимпиаде в Токио.
- Там Тимановская публично возмутилась из-за того, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси. Она раскритиковала спортивное руководство страны.
- Впоследствии ее пытались заставить уехать из Японии в Беларусь, но Тимановская в аэропорту обратилась к правоохранителям и попросила защиты.
- Ее взяла под защиту полиция Японии. Впоследствии Польша предоставила ей и ее мужу гуманитарную визу. Поэтому спортсменка переехала туда. Муж Тимановской сначала уехал в Киев, а затем – в Польшу.
- Легкоатлетку уволили из олимпийской сборной Беларуси.