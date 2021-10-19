Легкоатлетка Юлия Левченко будет работать комментатором на матче Шахтер-Реал

Серебряный призер чемпионата мира и чемпионка юношеских Олимпийских игр по прыжкам в высоту Юлия Левченко будет ведущей на матчи Лиги чемпионов в Киеве, в котором донецкий Шахтер будет принимать мадридский Реал. Игра состоится во вторник, 19 октября.

Юлия Левченко будет ведущей на канале MEGOGO, который официально будет транслировать матч Шахтер – Реал в Украине. Она будет работать прямо на линии поля в предматчевой студии.

К теме Сможет ли Шахтер повторить прошлогоднюю сенсацию: анонс на матч Лиги чемпионов с Реалом

Предматчевая студия на канале MEGOGO начнет работу в 21:00. Матч Шахтер – Реал начнется в 22:00.