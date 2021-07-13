Легкоатлетический потенциал Украины перед Олимпиадой: два золота, рекорд и бронза в эстафете

С тремя наградами и рекордом турнира вернулись украинские спортсмены из эстонской столицы Таллинна, где 8-11 июля проходил чемпионат Европы по легкой атлетике среди молодежи не старше 23 лет.

Точнее, главные звезды команды, которые собственно и получили два золота, домой вернулись не сразу. 19-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих отправилась из Эстонии в Германию, имея обязательства перед рекламодателями. 20-летний метатель молота Михаил Кохан в то же время перед заключительным этапом подготовки к Олимпийским играм решил сделать еще один старт и стал третьим на Мемориале в Польше.

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Победное шествие Кохана

Стоит сказать, что Кохан является одним из главных открытий летнего сезона в мировой легкой атлетике. Точнее, титулы чемпиона мира-2017 среди юношей, победителя юношеской Олимпиады-2018, юношеского и юниорского Евро вроде бы Михаила к свершениям среди взрослых и обязывают. Свой потенциал на высоком уровне юный днепрянин, которого тренирует отец Сергей Кохан, продемонстрировал еще во время дебютного мирового первенства-2019 в столице Катара Дохе, когда занял пятое место с результатом 77,39 метра.

Через полтора года, которые отделяют то выступление от настоящего момента, Михаил окреп и в начале лета бил личные рекорды уже трижды. Сначала были 78,57 метра и бронза на соревнованиях в польском Хожуве. Затем были 79,96 метра в другом в польском городе Быдгощ – лучший в Украине результат, начиная с 2005 года. А буквально накануне молодежного Евро в Таллинне Михаил создал сенсацию на соревнованиях в венгерском Секешфехерваре. Он победил сильнейших молотобойцев мира, поляков Войцеха Новицки и Павела Файдек, а также венгра Бенче Галаша, впервые метнув снаряд за 80 метров – 80,78 метра!

Конечно, на молодежном континентальном первенстве Кохан чувствовал себя комфортнее. Для победы Михаилу было достаточно результата 77,88 метра.



Михаил Кохан / Фото: Федерация легкой атлетики Украины

Даже не знаю почему, но мне было очень трудно соревноваться. Сектор для меня немного медленный. Возможно, поэтому был быстрым. Но счастлив от такого результата и от того, что победил. Мои ожидания от Олимпийских игр? Показать там хорошие результаты. Хочу выйти в финал, а там метнуть так далеко, как только смогу,

– сказал Михаил сразу после победы.

Заметим, что через два дня на Мемориале Камилы Сколимовски, Кохан с результатом 76,77 метра стал третьим. Теперь он возвращается домой, чтобы провести здесь остаток подготовки к Играм-2020. В Токио в секторе для метания молота украинцев в целом будет трое – опытный Глеб Пискунов и 22-летний Михаил Гаврилюк, который в Таллинне остановился в шаге от медали. С результатом 73,18 метра иванофранковец стал четвертым, уступив лишь 67-ю сантиметрами обладателю бронзы, шведу Рагнару Карлссону.

Очередной рекорд Магучих

Зато победы Ярославы Магучих уже давно воспринимаются как должное. Воспитанница Татьяны Степановой в этом году в феврале в словацкой Баньска-Быстрице прыгнула на 2,06 метра и побила сразу взрослый рекорд Украины и мировой рекорд среди юниоров в помещениях. За три недели до старта Олимпиады именно Ярослава, а не трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене из РФ выглядит главной фавориткой Игр в Токио в соревнованиях прыгуний в высоту.

А в Таллинне Магучих с легкостью завоевала золото чемпионата Европы среди молодежи, покорив планку на высоте два метра ровно и побив рекорд соревнований. Конечно, могла Ярослава прыгать и дальше, но при отсутствии конкуренции она решила остановиться.



Ярослава Магучих с легкостью взяла двухметровую высоту / Фото: European-athletics

Это был хороший вечер, все высоты я преодолевала с первой попытки. Это хороший знак, и это было хорошо также с технической точки зрения. Далее решила не прыгать, ведь основная цель – Олимпийские игры. Но я знаю, что попытка на 2,00 метра была очень хорошей. Я хочу наслаждаться каждым турниром. Если это не выходит, не будет и хороших прыжков. В Таллинне была приятная атмосфера и соответствующие ощущения. В Токио я хочу прыгать выше, чем 2,05, 2,07 ... Я хочу прыгнуть на мировой рекорд,

– сказала Магучих после завершения соревнований.

Мировой рекорд в женских прыжках в высоту равняется 2,09 метра. Его болгарка Стефка Костадинова установила на чемпионате мира-1987 в Риме.

В Токио же, кроме Магучих, реальными претендентками на награды в этом виде легкоатлетической программы будут еще две украинки. Воспитанницы киевского тренера Ирины Пустовойт – серебряный призер чемпионата мира-2017 Юлия Левченко и вице-чемпионка Евро-2021 в помещении Ирина Геращенко.

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Бронза в эстафете

Между тем при отсутствии чемпионов, больше всего внимания после возвращения домой в терминале аэропорта "Киев" среди представителей нашей молодежной сборной досталось третьим нашим медалистам. Мужская эстафетная команда 4х100 метров в составе Эрика Кострице, Андрея Васильева, Кирилла Приходько и Василия Макуха выиграла в Таллинне бронзу с результатом 39,45 секунды.

"Очень доволен как своим выступлением, так и результатом команды в целом, – говорит в комментарии сайту 24 канала финишер нашей команды, Тернополя Василий Макух. – Такой итог радует вдвойне, если учесть, что эстафету мы тренировали недолго – в течение всего тренировочного сбора в Черкассах, меньше, чем за три недели до старта. Во время сбора у нас были проблемы с передачей эстафеты как раз на четвертом этапе. Так же было и в Таллинне. Во время полуфинала. Там, правда, передача получилась удачной, но в конце мне не получилось набежать. Потому что еще не почувствовал той дорожки. Но в финале все получилось гораздо лучше. Передача может, вышла немного хуже, но в целом все отработали прекрасно. Мне оставалось только хорошо завершить начатое".



Наша бронзовая эстафетная команда / Фото автора

Жмыхов, как и его партнеры по эстафетной команде на Олимпиаду не пробились. Василий надеется выступить на Играх-2024 в Париже. "Мы еще молодые, нам по 21-22 года, надеюсь, у нас в спорте все еще впереди. А эта медаль должна стимулировать к дальнейшим свершениям", – заключает Василий.

Грусть стайеров

Так же с прицелом на Париж-2024 работают и двое талантливых стайеров – Богдана Семенова и Вадим Лонский. В Таллинне на дистанции 10 тысяч метров Богдана с результатом 33.49,59 финишировала пятой среди девушек, Вадим со временем 29.37,24 завершил гонку седьмым среди парней. Оба не скрывают, что надеялись выступить лучше.



Вадим Лонский и Богдана Семенова / Фото автора

"Я очень сильно расстроилась еще на дистанции, – рассказывает Богдана. – Чувствовала огромную тяжесть. До последних метров пыталась бежать на максимуме, но подошла, увидела время и разочаровалась. До сих пор до конца не отошла. Я готовилась получать медаль. Могу сказать, что в Таллинне было очень душно. Это сказалось на моем самочувствии буквально сразу. Голова болела каждый день. Дожди сменялись жарой. Когда на разминке перед стартом пошел дождь, стало немного легче. Но в конце дистанции вода начала испаряться и дышалось снова было трудно. Но это не оправдание. Бывало, выступала и в сложных погодных условиях".

"Я был готов намного лучше того результата, который показал, – говорит со своей стороны Вадим Лонский. – Седьмое место вроде и неплохое, но мне хотелось продемонстрировать более быстрые секунды. Дело в том, что во время бега очень прыгал темп. Соперники бежали рывками. Я немного был не готов к этому. Если бы забег был плавным, для меня бы все сложилось гораздо лучше. В дальнейшем должен быть готовым к таким переключениям скоростей. В Таллинне я был готов вести, бежать впереди. Но соперники бежали на место, а не на результат. Для меня это было неожиданностью".

Шаг вперед

Главный тренер украинской сборной Вячеслав Тыртышник выступление в Таллинне оценивал в частности сквозь призму будущей Олимпиады:

"В Эстонии мы выступили лучше, чем на предыдущем Евро U23, когда вернулись домой с двумя медалями. Но считаю, что в Таллинне мы не раскрыли свой потенциал сполна. Прежде мы не добрали в мужских прыжках в высоту, где Олег Дорощук и Владислав Лавский разделили пятое место с невысоким результатом 2,15 метра. Убежден, что оба, особенно Олег, должны были бороться за победу.

Также надеялись, что с медалью вернется Миша Гаврилюк. И он был обязан быть в тройке. Накануне Михаил на тренировках стабильно метал молот в район 75-76 метров. Причем делал по несколько таких попыток на каждой тренировке. Верили и в Богдану Семенову, которая имела высокий, второй среди всех участниц, результат в сезоне в беге на 10 тысяч метров. Но Богдане на дистанции что-то не пошло.

Подытоживая, могу сказать, что были бы довольны, если бы получили в Таллинне шесть медалей. Но есть три, и это тоже неплохо. Особенно с учетом, как солидно выступили Магучих и Кохан. Их форма накануне Олимпиады не может меня не радовать. Также доволен выступлением еще одного нашего будущего олимпийца Александра Погорилко, занявшего четвертое место на дистанции 400 метров с личным рекордом – 45,87 секунды. А до этого Саша бил личный рекорд в полуфинале. Погорилко проявил себя прекрасно. В этом сезоне Александр прогрессирует весьма стремительно.

Никита Барабанов, который тоже вошел в состав олимпийской команды, в личном виде, на той же 400-метровке, в Таллинне себя не проявил. Наверное, перегорел до старта. Зато в эстафете Никита показал прекрасное время. Это показывает, что к Олимпиаде Барабанов подходит в хорошей форме.

Заметим, что летние Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля. Начало легкоатлетических соревнований запланировано на 30 июля.