россию как страну никто уже не воспринимает серьезно, – легкоатлет Кокошко

В США 15 июля стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике. Турнир продлится до 24 июля.

Кокошко: Никогда в жизни так сильно не гордился тем, что я украинец

Украинский легкоатлет Роман Кокошко прокомментировал выступление на чемпионате мира-2022. Спортсмен полон гордости представлять "сине-желтых".

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Мотивация была безумна. Это был мартовский старт в Лейрии. Я никогда в жизни так сильно не гордился тем, что я украинец. Мы выходили в сектор представлять свою страну, выходили в нашей национальной форме. Нам было очень приятно. В секторе меня просто разрывало, я хотел всем показать, что я – украинец,

– подчеркнул Роман.

Он отметил, что большинство атлетов из других стран солидарны с украинцами, вместо этого нельзя сказать о россиянах.

"Все спортсмены подходили и поддерживали – красавцы. Поскольку мы много путешествуем по миру, скажу так: нас все поддержали. Россию как страну никто уже не воспринимает всерьез", – добавил легкоатлет.

Подготовка атлета к новому сезону

Летний сезон украинский толкатель ядра Роман Кокошко начал очень стабильно.

Из шести турниров, на которых он выступал, на четырех ему удалось отправить ядро ​​за 20-метровую отметку, а 10 июня в Лиссабоне Кокошко выполнил норматив на чемпионат мира и впервые в карьере испытал чувство, когда его ядро ​​улетело за 21 метр – 21.23 метров.

Кокошко стал 15-м в толкании ядра на ЧМ и не смог отобраться в финал