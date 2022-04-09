Легкий нокдаун: Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейного матча – видео инцидента

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в очередном республиканском любительском турнире. Но для диктатора все прошло не столь зрительно.

Скрытый удар от соперника

Александру Лукашенко изрядно досталось во время матча его команды против сборной Минской области. Однако вины соперника здесь нет, была контактная борьба, пишет 24 канал.

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Лукашенко пытался отобраться в седьмом номере оппонента. Соперник резко отвел клюшку, чтобы сохранить шайбу, и попал клюшкой в ​​лицо самопровозглашенного президента Беларуси.

Белорусскому диктатору немедленно предоставили медицинскую помощь. После поединка подбородок Лукашенко был заклеен пластырем.

Лукашенко ударили клюшкой: смотрите видео

Отметим, что Лукашенко открыто поддержал агрессию России по отношению к Украине. С территории страны в сторону украинской границы часто вылетают самолеты и ракеты.