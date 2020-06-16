Грузинский защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава второй раз женился. Избранницей футболиста стала финалистка конкурса красоты "Мисс Украина-2016" Юлия Сидоренко.

Фото со свадьбы 22-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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"Муж, спасибо тебе за счастливых нас. Я люблю тебя", – написала под одним из фото жена.

В текущем сезоне 27-летний Давид Хочолава провел 12 матчей. В Украине грузин также известен благодаря выступлениям за одесский "Черноморец".

Хочолава выступает за "Шахтер" с 2017 года. За это время он стал в составе горняков двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины.

Что известно о Юлии Сидоренко

Об избраннице 27-летнего футболиста известно, что в свое время красавица входила в топ-50 самых красивых девушек Украины, а в 2016-м стала финалисткой конкурса "Мисс Украина". Возлюбленная Давида с детства занимается спортом и живописью, училась в колледже архитектуры, строительства и дизайна на архитектора.

Это уже второй брак Хочолавы за последние два года. В мае 2018-го футболист, который в свое время выступал за "Черноморец", женился на одесситке Алине, но уже в декабре прошлого года Давид опубликовал фотографию, на которой во время отпуска в Париже красовался на фоне Эйфелевой башни с Юлией.

Кстати, новая избранница легионера "Шахтера" частенько балует подписчиков откровенными снимками в Instagram.