Легионер Днепра-1 отличился за польский клуб и посвятил его Украине: видео гола

Марк Гуаль впервые сыграл в футболке Ягеллонии. Форварда Днепра-1 уже в дебютном поединке открыл счет голов за польский клуб.

Победный гол в дебютном матче

Ягеллония 3 апреля принимала Заглембе и до 88-й минуты минимально уступала в счете гостям (0:1). Хозяева выдали яркую концовку поединка, позволившую вырвать победу, сообщает 24 канал.

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Непосредственно присоединился к победе Ягеллонии футболист Днепра-1 Марк Гуаль. Испанский форвард, выступающий за польский клуб на правах аренды, вывел хозяев вперед на восьмой компенсированной до основного времени минуте.

Заглембе не удалось выйти из обороны. Мяч на фланге подхватил Гуаль, красиво качнул опекуна, сместился поближе к центру и прошил сетку ворот гостей.

На руке Гуаля была сине-желтая повязка, которую он снял и поцеловал во время празднования. Испанский футболист посвятил взятию ворот Украине, которая дает достойный отпор оккупантам.

Видео гола Гуаля

Легионер Днепра-1 забил свой первый мяч уже в дебютном матче за польский клуб.

Ягеллония одержала домашнюю победу со счетом 3:2. После победы новая команда Гуаля с 33 очками идет 12-ю.